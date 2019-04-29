الامارات | كانافارو يعلن استقالته من تدريب الصين على "إنستغرام"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الإيطالي فابيو كانافارو على إنستغرام اليوم الأحد، استقالته من تدريب المنتخب الصيني لكرة القدم.
وكان قائد المنتخب الإيطالي الأسبق الذي فاز مع منتخب بلاده بمونديال 2006، تولى تدريب المنتخب الصيني قبل نحو شهرين.
في الوقت نفسه، أعلن كانافارو اعتزامه البقاء في مهمة التدريب لدى نادي جوانجزو الصيني.
وقال كانافارو (45 عاماً): "أود ان أتقدم بالشكر إلى جوانجزو وإلى الاتحاد الصيني لكرة القدم لأنهما قدما لي اثنين من أهم المناصب في البلاد".
كان كانافارو بدأ تدريب المنتخب الصيني منتصف مارس (آذار)، وقد خسر المنتخب تحت قيادته المباراتين التجريبيتين الوحيدتين للمنتخب الصيني أمام تايلاند وأوزبكستان بهدف نظيف في كل مباراة.
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