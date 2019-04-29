شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرشح الاسماعيلي والاتحاد والمصرى للبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة علي ترشيح ناديي الاسماعيلي والاتحاد السكندري و المصري للمشاركة في النسخة الجديدة من البطولة العربية بعد قرار المجلس بعدم السماح للأندية بالمشاركة في أكثر من بطولة خارجية في الموسم المقبل حتي لا تتكرر ازمة الموسم الحالي.

يأتي هذا في الوقت الذي استقر فيه المجلس ايضا علي ترشيح الاهلي والزمالك وبيراميدز للمشاركة في دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية علي أن يتم تحديد الفريق الرابع المشارك في الكونفدرالية وهو بطل كاس مصر بعد انتهاء بطولة الكأس .