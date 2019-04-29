شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرشح الإسماعيلي والاتحاد والمصري للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة علي ترشيح أندية الإسماعيلي والاتحاد السكندري والمصري للمشاركة في النسخة الجديدة من البطولة العربية بعد قرار المجلس بعدم السماح للأندية بالمشاركة في أكثر من بطولة خارجية في الموسم المقبل حتي لا تتكرر أزمة الموسم الحالي.

يأتي هذا في الوقت الذي استقر فيه المجلس ايضا علي ترشيح الاهلي والزمالك وبيراميدز للمشاركة في دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية علي أن يتم تحديد الفريق الرابع المشارك في الكونفدرالية وهو بطل كاس مصر بعد انتهاء بطولة الكأس .