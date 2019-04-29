شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلتقى بـ"ساسى" فى رحلة تونس بموقعة الحسم أمام النجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى جهاز الزمالك ولاعبى الفريق خلال رحلة تونس مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق المتواجد حاليا فى بلاده، من أجل الخضوع لعمليات التأهيل بعدما أجرى جراحة ناجحة فى القدم، حيث يتم تأهيله حاليا تحت إشراف الدكتور زياد الشمرى طبيب المنتخب التونسى.

ويأتى لقاء جهاز الزمالك واللاعبين مع ساسى فى تونس من أجل الاطمئنان على حالته ودعمه على هامش رحلة الأبيض لسوسة حيث سيتوجه الفريق الأبيض يوم الجمعة المقبل لتونس من أجل الاستعداد لمواجهة النجم الساحلى فى إياب دور نصف النهائى بالكونفدرالية بعدما انتهى لقاء الذهاب فى برج العرب بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله كهربا.

وسيقف جهاز الزمالك خلال الجلسة مع ساسى حول موعد وصوله لجاهزيته تمهيدًا للعودة للفريق الأبيض والمنتخب التونسى الذى يستعد لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.