شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هل تدفع بنات السلة ضريبة ممارسة اللعبة فى حياتهم الشخصية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " حتى تنال ما تريد لابد أن تتحمل تعب الحجارة التى تجدها فى طريقك " ، مقولة تنطبق على عدد من لاعبات كرة السلة ، فرغم البطولات و الإنجازات التى تحققها هؤلاء اللاعبات ، إلا أن الطريق أمامهن لم يكن مفروشا بالورود دائما.

فهناك عدد من اللاعبات ، يتميزن بالطول الفارع ، بجانب المشاركة فى البطولات ، و لكن هل دفعن ضريبة الشهرة و ممارسة اللعبة التى أسرت قلوبهن، هذا ما نرصده فى التقرير التالى ..



سلمى عمرو

Advertisements

سلمى عمرو ، لاعبة نادى أكتوبر أكدت أن الطول لايسبب لها الضيق ، بل أن أكثر ما يضايقها هو النظرات التى تجدها فى عيون الناس خلال تواجدها فى أى مكان عام، وهو ما يشعرها كأنها كائن غريب .



انجى عادل

أما إنجى عادل لاعبة الأهلى السابقة ، و هليوبوليس الحالية ، فكشفت أن أكثر ما يضايقها ، هو المعاكسات ، التى تسمعها خلال سيرها فى الشارع ، و توادها فى الأماكن العامة ، فالشهرة لا تأتى دون متاعب، والثمن الذى تدفعه هو التعليقات التى تسمعها مثل " يا ريتنى كنت طويل أو معايا سلم "، ولكن فى العموم السلة ، هى اللعبة التى تمارسها منذ الصغر ، وكذلك تحب طولها لدرجة كبيرة خاصة وانه ساعدها فى العمل كموديل فى عالم الموضة.



نسمة عبد الرحمن

وتنضم لقائمة اللاعبات اللاتى يدفعن الفاتورة نسمة عبد الرحمن المحترفة فى أمريكا ، حيث قالت أن التعليقات الغريبة تضايقها ، مثل شايفة البحر من عندك ، و هو ما يضايقها ، لكن الطول فى حد ذاته ليس امر مثير للضيق ، بل فخر لها .