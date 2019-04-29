شكرا لقرائتكم خبر عن المنياوي : جاهزون لمواجهة الحدود وحصد النقاط الثلاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صبرى المنياوى، مدير الكرة بالاسماعيلى أن مواجهة حرس الحدود ستكون صعبة، لأن المنافس يحتاج للنقاط للخروج من منطقة الهبوط بسبب موقفه الصعب في جدول الترتيب. يستضيف الإسماعيلي فريق حرس الحدود غداً الثلاثاء فى الجولة الـ31 للدورى. Advertisements أضاف المنياوي:” اللاعبين لديهم إصرار في تحقيق الفوز لمصالحة جماهير الإسماعيلية بعد الإخفاق في المباريات الماضية ، وأن جميع مباريات الدورى صعبة ، وجميع الفرق تبحث عن الفوز . واختتم صبرى المنياوي تصريحاته متمنيا تحقيق الفوز لعودة الثقه للدراويش مره أخرى للاعبين.

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