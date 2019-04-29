رئيس الزمالك: وصلت لمرحلة صعبة مع جروس.. وكهربا كان مستبعدًا من مباراة النجم

كتب- أحمد شريف:

كشف رئيس نادي الزمالك عن وجود نية سابقة لدى السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريقه، لاستبعاد محمود عبد المنعم "كهربا" من مواجهة النجم الساحلي الأخيرة.

وأشار رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة المحور، إلى أنه وصل لمرحلة وصفها بأنها "صعبة" مع المدير الفني السويسري، لافتًا إلى أنه لا يستمع لأي نصائح.

وقال رئيس الزمالك: "كهربا كان خارج معسكر مباراة النجم الساحلي، وفوجئت بالأمر عندما علمت به، وعندما تحدثت مع جروس قال لي أنه لن يستعين به في قائمة اللقاء".