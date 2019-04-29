بعد التتويج.. رسالة من صلاح إلى "الرجل الضخم"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

وجه محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، رسالة تهنئة إلى زميله في الفريق فيرجيل فان دايك، بعد فوز الأخير بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا.

وقال صلاح في تغريدة على موقع "تويتر": "مبروك للرجل الضخم. تستحقها. لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين"، مرفقا كلماته بصورة تجمعه بزميله، بحسب "سكاي نيوز".

وكان صلاح، متصدر هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، توج بالجائزة ذاتها العام الماضي، بعد موسمه الأول مع ليفربول، علما أنه حصد أيضا لقب الهداف.

وأصبح فان دايك رابع لاعب هولندي يحصد الجائزة، بعد دينيس بيركامب ورود فان نستلروي وروبن فان بيرسي.

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ومنح اللاعب البالغ عمره 27 عاما صلابة لدفاع ليفربول منذ انضمامه قادما من ساوثمبتون في يناير من العام الماضي، في صفقة قياسية لمدافع قيمتها 75 مليون جنيه إسترليني.

وساعد المدافع الهولندي الفريق المنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، على الحفاظ على شباكه نظيفة في 19 مباراة بالمسابقة هذا الموسم، كما وصل ليفربول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصبح فان دايك أول مدافع ينال الجائزة، منذ فعلها جون تيري لاعب تشلسي في عام 2005.​