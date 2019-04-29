جماهير الأهلي يفجرون ثورة غضب بعد خسارته أمام الزمالك لليد



تفجرت ثورة غضب جماهير الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي ضد رؤوف عبد القادر ، مدير النشاط الرياضي بالقلعة الحمراء ، بعد خسارة الفريق الأحمر لقب دوري كرة اليد أمام منافسه التقليدي الزمالك وضياع البطولة. خسارة الفريق الأحمر لقب دوري كرة اليد أمام منافسه التقليدي الزمالك وضياع البطولة. وطالبت مجموعة كبيرة من جماهير الأهلي مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بإقالة عبد القادر بعد النتائج السيئة التي تحققت في القطاع الرياضي هذا الموسم والفشل الذريع عدا في الكرة الطائرة.

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