رياضة | إيهاب جلال يرد على اتهامات رئيس الزمالك بالتفويت للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال يرد على اتهامات رئيس الزمالك بالتفويت للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي على اتهام رئيس نادي الزمالك له بتفويت مباراة الأهلي بعد الخسارة بهدفين نظيفين في الدوري المصري.

وقال إيهاب جلال في تصريحات تلفزيونية إن مثل هذه الاتهامات ليس من الطبيعي أن يرد عليها خاصة أن سمعته داخل الوسط وخارجه يعلمها الجميع.

وأضاف إيهاب جلال: "جميع المباريات التي لعبتها منذ بداية مسيرتي التدريبية كنت أخوضها من أجل الفوز، ومن الطبيعي أن يكون أي فريق غير موفق في مباراة أو أخرى".

وأشار إلى أن تصريحات رئيس نادي الزمالك تدل على القلق الشديد من فريق الأهلي، الذي يسبقه في ترتيب جدول المسابقة.



رضا عبد العال يهاجم جروس: يدرب ضد الزمالك

هاجم رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق، السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأبيض رغم الفوز على النجم الساحلي التونسي، بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال عبد العال في تصريحات تليفزيونية: "جروس فشل أمام النجم الساحلي بتغييرات خاطئة ورفض إشراك لاعب موهوب بقيمة أيمن حفني، رغم أنه كان بمقدوره أن يستحوذ على الكرة، ويقدم أداءً جماليًا".

وأضاف عبد العال: "جروس يلعب ضد الزمالك ولم يدرس النجم الساحلي، إلى جانب اعتماده على العرضيات.. ولولا تألق الحارس محمود جنش، لاستقبل الزمالك أهدافا من كرات عرضية".

التابعي: النجم أفضل من الزمالك ولا بديل لفرجاني ساسي

يرى بشير التابعي لاعب الزمالك الأسبق، إن فرجاني ساسي لاعب الأبيض ليس له بديل في الوقت الحالي.

وقال التابعي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "فرجاني ملوش بديل، لاعب مفيش منه.. طارق حامد يجيد إفساد هجمات المنافس، ولكن بعد ذلك لا تستمر الهجمة على عكس وجود ساسي الذي يجيد الاستلام ويساعد حامد على توزيع الكرة بشكل أفضل".

وأضاف: "لم يتراجع أداء لاعبي الزمالك من فراغ، بل جاء بسبب ضغط لاعبي النجم المسيطرين الذين كانوا الأفضل.. شعرت أن الزمالك بيضيع الوقت وهذا هو أكبر دليل ان لاعبي الفريق كانو مجهدين".

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك بعد تعديلات جدول الدوري

أجلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي من 1 مايو إلى 15 مايو ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري.

مباريات الزمالك بعد التأجيل

Advertisements

الزمالك مع وادي دجلة (9 مايو)

الداخلية مع الزمالك (12 مايو)

الزمالك مع الإنتاج (15 مايو)

مواعيد مباريات الأهلي بعد التعديل

طلائع الجيش مع الأهلي (1 مايو)

نجوم المستقبل مع الأهلي (5 مايو)

الأهلي مع سموحة (11 مايو)

رمضان صبحي يطعن أحلام "الخطيب"

رفض رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي فكرة الاستمرار بعد انتهاء إعارته من هيديرسفيلد الإنجليزي رغم رغبة محمود الخطيب رئيس النادي في بقائه.

وتمسك رمضان صبحي بالرحيل بعد نهاية هذا الموسم لرغبته في العودة للعب في أوروبا لتحقيق حلمه وإثبات ذاته.

واستعار الأهلي رمضان صبحي لمدة 6 شهور على أمل الفوز بدوري أبطال إفريقيا لكن الفريق خرج منه على يد صن داونز الجنوب إفريقي من دور الثمانية.

مارتن لاسارتي ينقلب على جناح الأهلي

انقلب مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على جونيور أجايي جناح الفريق لتراجع مستواه في مباريات الدوري المصري.

وفوجيء مارتن لاسارتي بتراجع رهيب في مستوى جونيور أجايي مما أثر على شكل الأهلي هجوميًا لذلك أبدى غضبه الشديد من هذا التدهور.

وطلب لاسارتي من جونيور أجايي التركيز وعدم فقد الكرة بسهولة كما يحدث منه في الفترة الأخيرة.