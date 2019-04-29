رياضة | فان ديك.. قائد بدرجة مدافع وهداف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان ديك.. قائد بدرجة مدافع وهداف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع نادي ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، من جانب رابطة اللاعبين المحترفين بعد منافسة مع بيرناردو سيلفا ورحيم ستيرلينج وسيرجيو أجويرو وساديو ماني وإيدين هازارد نجم تشيلسي.

ونجح فان ديك في التفوق على رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي الذي جاء وصيفًا بنسبة 26%، وهيونج مين سون من توتنهام الذي جاء ثالثا بنسبة 6%.

وقدم فان ديك مستوى رائع مع ليفربول هذا الموسم وكانت بصمته واضحة في دفاع الريدز وقاد فريقه للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والمنافسة أيضاً على لقب البريميرليج.

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وفيما يلي نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز أرقام فان ديك "27 عاماً" مع ليفربول في مختلف البطولات:

- لعب مع الريدز في الدوري الانجليزي 36 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفين

- في دوري الأبطال لعب 9 مباريات وسجل هدفين وصنع آخرين

- مع ليفربول منذ انضمامه موسم 17/18 لعب 67 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 4 آخرين