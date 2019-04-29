رياضة | جاريث بيل يشعل أزمة لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يشعل أزمة لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض جاريث بيل نجم ريال مدريد استقلال الحافلة الخاصة بالفريق بعد الخسارة يوم أمس أمام رايو فاييكانو في بطولة الدوري الإسباني.

وأكدت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية لم يظهر مع زملائه في الأتوبيس الخاص بالملكي، بعد حصوله على إذن من إدارة النادي بالمغادرة وحيدًا لقضاء إجازة صغيرة.

وقرر جاريث بيل بحسب الإذاعة السفر واستغلال الإجازة الرسمية من النادي للاستجمام والابتعاد عن الأجواء السلبية التي يعيشها مع الفريق.

وكان "زين الدين زيدان" المدير الفني لنادي ريال مدريد قد خرج بعد المباراة وألمح لعدم تركيز المهاجم الويلزي مع الفريق في المباريات الأخيرة.