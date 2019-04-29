رياضة | بوسطن يهزم باكس في الأدوار الإقصائية

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ألحق بوسطن سيلتيكس الهزيمة الأولى بمستضيفه ميلووكي باكس في الأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين عندما تغلب عليه 112-90 اليوم الأحد.

ويتقدم سيلتيكس 1-صفر في سلسلة مواجهتهما في قبل نهائي القسم الشرقي التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وعلى العكس مما حدث في الدور الأول عندما انتصر 4-صفر على ديترويت بيستونز عانى باكس أمام ضيفه.

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وأنهى سيلتيكس الربع الأول متقدما 26-17 وهو أقل عدد من النقاط لباكس في ربع واحد في الأدوار الإقصائية هذا الموسم.

وخرج سيلتيكس متقدما 56-50 في الشوط الأول.

لكن الفريق الضيف هيمن تماما في الربع الثالث وارتفع الفارق إلى 22 نقطة قبل أن يقلص باكس الفارق.