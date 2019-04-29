شكرا لقرائتكم الخطيب يطالب عبد الحفيظ باسماء المرشحين للرحيل عن الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لتحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق بنهاية الموسم الجاري. وطلب الخطيب من الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، تقديم تقريره الفني وتوصياته الخاصة على مستوى اللاعبين الراحلين، قبل توجيه الاهتمام لملف الصفقات الجديدة والتي لن تقل عن 5 لاعبين فى الانتقالات الصيفية المقبلة. Advertisements يحتل الأهلى المركز الثاني فى جدول الدوري المصري برصيد 61 نقطة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 63 نقطة.

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