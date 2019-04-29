شكرا لقرائتكم إنبى يغرم التنزانى شيزا 5 ألاف دولار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، تغريم التنزانى شيزا، صانع ألعاب الفريق، 5 آلاف دولار أى ما يقرب من 86 ألف جنيه بعد عودته للانتظام فى تدريبات الفريق، ضمن الاستعدادات لمواجهة بتروجت المقرر، إقامتها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، التى يسعى فيها إنبى لحصد الثلاثة نقاط، لمواصلة الابتعاد عن منطقة الخطر، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر بترتيب الدورى المصرى، برصيد 30 نقطة.

من جانبه، أوضح مدير الكرة بنادى إنبى فى تصريحات لـ "الخليج 365"، أن قراره كان توقيع عقوبة مالية قدرها 10 آلاف دولار، على شيزا بعد غيابه عن الفريق طوال الفترة الماضية، لعدم تمكنه من الحصول على تأشيرة العودة بعد مشاركته مع منتخب بلاده أمام أوغندا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية والتى فازت خلالها تنزانيا بثلاثة أهداف دون رد، وجاء تخفيض العقوبة بعدما أوضح اللاعب لمدير الكرة أنه لم يستطيع الحصول على تأشيرة الدخول بسبب قدومه للفريق البترولى مع سيمبا التنزانى فى شهر يناير الماضى، ولم يغادر القاهرة مع الفريق بعد انضمامه لنادى إنبى، لذلك كانت هناك إجراءات تحتاج إلى وقت طويل حتى يتمكن من الدخول للقاهرة مرة أخرى، ليُعد الجهاز الفنى برنامج بدنيًا مكثفًا من أجل تجهيزه فى المرحلة الحالية لمواجهة بتروجت.