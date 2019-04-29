جلسة الخطيب تحسم ملف الراحلين عن الأهلي فى الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لتحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق بنهاية الموسم الجاري. وطلب الخطيب من الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، تقديم تقريره الفني وتوصياته الخاصة على مستوى اللاعبين الراحلين، قبل توجيه الاهتمام لملف الصفقات الجديدة والتي لن تقل عن 5 لاعبين فى الانتقالات الصيفية المقبلة. يحتل الأهلى المركز الثاني فى جدول الدوري المصري برصيد 61 نقطة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 63 نقطة.

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