الأهلى يتفوق على الزمالك 2 /0 فى مسابقات ناشئي كرة القدم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح النادى الأهلى فى التفوق على الزمالك فى مسابقات الناشئين بعدما استطاع أن يتوج بلقبى الدورى مواليد 2001 و 1997 هذا الموسم .
وشهدت كلا المسابقين تراجع ملحوظ للزمالك الذى حل فى المركز الرابع على صعيد مسابقة 2001 برصيد 51 نقطةالتى تفوق فيها الأهلى البطل برصيد 81 نقطة ، بينما حل طلائع الجيش فى المركز الثانى برصيد 72 نقطة ثم مصر المقاصة فى المركز الثالث برصيد 62 نقطة .
أما على صعيد مسابقة الدورى 2003 ، فنجح فريق إنبى فى التتويج بلقبها برصيد 73 نقطة يليه المقاولون فى المركز الثانى برصيد 66 نقطة ثم الزمالك فى المركز الثالث برصيد 48 نقطة ثم الأهلى رابعا برصيد 47 نقطة .
بينما شهدت منافسات 1999 ، تتويج الإسماعيلى بطلا برصيد 80 نقطة يليه إنبى برصيد 67 نقطة ، بينما حل الأهلى فى المركز الثالث برصيد 65 نقطة .
2003
2001
1999
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