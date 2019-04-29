شكرا لقرائتكم خبر عن الجودو يصل اليوم من كيب تاون بكأس البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود مساء اليوم، الأثنين، إلى القاهرة بعثة منتخب الجودو قادمة من جنوب أفريقيا بعد الفوز بالمركز الأول وكأس البطولة الأفريقية و حصد 9 ميداليات متنوعة.

من المقرر أن تغادر البعثة جنوب أفريقيا صباحا على أن تصل للقاهرة فى الثامنة مساء اليوم.

حقق حاتم عبد الآخر و محمد عبد الموجود بالإضافة إلى محمد عبد العال (ذهب) وحصد الفضيات لمياء الزنان و رمضان درويش، و محمد محى ، أما البرونزيات فحققها كاريمان شفيق، أحمد وحيد وعبد الرحمن محمد .

كان مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد قد شهد اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد الأفريقى ، و الذى أقيم على هامش البطولة.