الجودو يصل اليوم من كيب تاون بكأس البطولة الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود مساء اليوم، الأثنين، إلى القاهرة بعثة منتخب الجودو قادمة من جنوب أفريقيا بعد الفوز بالمركز الأول وكأس البطولة الأفريقية و حصد 9 ميداليات متنوعة.
من المقرر أن تغادر البعثة جنوب أفريقيا صباحا على أن تصل للقاهرة فى الثامنة مساء اليوم.
حقق حاتم عبد الآخر و محمد عبد الموجود بالإضافة إلى محمد عبد العال (ذهب) وحصد الفضيات لمياء الزنان و رمضان درويش، و محمد محى ، أما البرونزيات فحققها كاريمان شفيق، أحمد وحيد وعبد الرحمن محمد .
كان مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد قد شهد اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد الأفريقى ، و الذى أقيم على هامش البطولة.
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