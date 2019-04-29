جدول ترتيب الدوري السعودي 2019 قبل موعد مباراة الهلال والتعاون اليوم في مباريات الدوري السعودي

موعد مباراة الهلال والتعاون اليوم المؤجلة، وذلك في موعد مباراة الهلال القادمة، في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019، ومباراة الزعيم والتعاون، ستجمع الفريقين على أرضية ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية، في مباراة مؤجلة من مباريات الجولة 28 من الدوري السعودي، وذلك بعد أن كان الهلال تأهل إلى نهائي البطولة العربية، والتي انهزم فيها الهلال ضد النجم الساحلي التونسي.

مباراة الهلال والتعاون اليوم

جاء في جدول مباريات الدوري السعودي 1440-2019، أنه موعد مباراة الهلال والتعاون القادمة، سيكون اليوم الإثنين الموافق ل 29 أبريل 2019، وستنطلق مشاهدة مباراة الهلال ضد التعاون، في تمام الساعة الرابعة عصرا، بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة السادسة مساء، بتوقيت مصر المحلي، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي الثامنة من ليلة يوم الجمعة، بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان.

أما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون مباشرة، ستكون هي قناة السعودية الرياضية HD المفتوحة، كما ستعرض المباراة، على قنوات تطبيق دوري بلس أش دي.

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة الهلال اليوم

إليكم صورة ترتيب الدوري السعودي 2019، وذلك قبل بدية متابعة الهلال والتعاون اليوم المؤجلة.

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تجدون هنا:

متابعة مباراة الهلال والتعاون اليوم.

ترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال أسيا 2019.

موعد مباراة ليفربول وبرشلونة القادمة.