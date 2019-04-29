تصريحات الأحد| عبدالحفيظ يوجه رسالة للاعبي الأهلي.. وبيراميدز ينفي التفاوض مع لاعب النجم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميًا بأبرز التصريحات، يوم الأحد 28 إبريل 2019.

لاعب الزمالك: سنلعب للفوز في مباراة العودة أمام النجم الساحلي.. وسنقاتل للتتويج بالكونفدرالية

أكد محمد عبد السلام، لاعب الزمالك، أن فريقه حقق فوزا صعبا على خصم قوي ومحترم بحجم النجم الساحلي التونسي، لافتا أن مواجهة العودة في تونس لن تكون سهلة.

لاعب النجم: عانينا من الإرهاق أمام الزمالك

قال إيهاب المساكني لاعب فريق النجم الساحلي، إن فريقه عانى من عامل الإرهاق وهذا ما ظهر خلال مباراة الزمالك.

عبد الحفيظ يوضح لمصراوي حجم إصابة أحمد علاء.. وموعد عودة سمير للتأهيل

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن إصابة أحمد علاء، مدافع الفريق عادية، وسيكون متواجد في مران الفريق غدا.

بيراميدز ينفي التفاوض مع لاعب النجم

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نفى أحمد عفيفي المتحدث الرسمي بنادي بيراميدز، حقيقة دخول ناديه في مفاوضات مع وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي التونسي من أجل ضمه في الصيف المقبل.

المقاولون العرب يكشف لمصراوي حقيقة توقيع طاهر محمد لبيراميدز

أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بفريق المقاولون العرب وعضو مجلس الإدارة ، أن طاهر محمد طاهر، لاعب ذئاب الجبل لم يوقع لنادي بيراميدز خلال الساعات القليلة الماضية كما تردد.

مصدر بالإسماعيلي: محاولات لحل أزمة الشرط الجزائي مع سيدومير

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للإسماعيلي أن إدارة النادي في طريقها للاستغناء عن البلجيكي سيدومير، على أن يتم تعيين محمود جابر كمديرًا فنيًا للدراويش خلال الفترة المقبلة.

مصدر يكشف لمصراوي حقيقة وصول عرض صيني لأزارو

نفى مصدر مقرب من المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي وصول عرض من الدوري الصيني للتعاقد مع اللاعب بعد نهاية الموسم الحالي (2018-19)، مؤكدًا أنه لا يفكر في الرحيل عن الأحمر.

كل نقطة "غالية".. عبد الحفيظ يوجه رسالة إلى لاعبي الأهلي قبل مواجهة الطلائع

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، أن مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام طلائع الجيش بالدوري "صعبة لافتًا إلى أن كل نقطة أصبحت غالية صراع المنافسة على الدوري.