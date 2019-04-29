رئيس الزمالك: وصلت لمرحلة صعبة مع جروس.. وكهربا كان مستبعدًا من مباراة النجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

كشف رئيس نادي الزمالك عن وجود نية سابقة لدى السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريقه، لاستبعاد محمود عبد المنعم "كهربا" من مواجهة النجم الساحلي الأخيرة.

وأشار رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة المحور، إلى أنه وصل لمرحلة وصفها بأنها "صعبة" مع المدير الفني السويسري، لافتًا إلى أنه لا يستمع لأي نصائح.

وقال رئيس الزمالك: "كهربا كان خارج معسكر مباراة النجم الساحلي، وفوجئت بالأمر عندما علمت به، وعندما تحدثت مع جروس قال لي أنه لن يستعين به في قائمة اللقاء".

وأكمل: "أنا وصلت لمرحلة صعبة مع جروس، لا وقت لدينا للهزار، لا أريد من أحد أن يقول له تشكيل لأنه سيقوم بعكسه تمامًا، وهذه أصبحت عادته".

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وأضاف: "أحضرت كهربا وطلبت منه الاعتذار لجروس وطلبت منه أن يُقبّل المدرب، بعدما أبلغني الأخير بسبب استبعاد اللاعب من اللقاء".

وأردف: "منذ فترة وقبل التعاقد مع فرجاني ساسي كان جروس لا يريد ضمه أيضًا، وأنا من أصر على ضمه وبعد ذلك الجميع أدرك أنني كنت على حق".

وأوضح: "أقول لأربعة لاعبين أنكم ستخضعون للراحة في الفترة المقبلة، سواء بقرار من جروس أو من الإدارة، لن أقول أسماء لكنني لن ألعب كل مباراة بسبعة لاعبين فقط".

واختتم: "لا يصح ما حدث مع أيمن حفني، فهو لاعب أكبر من أن يقوم بعمليات الإحماء ثم يعود للجلوس من جديد على مقاعد البدلاء".

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك تفوق على النجم الساحلي مساء الأحد، على ملعب برج العرب بالأسكندرية، في إطار مباريات الذهاب من الدور قبل النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية.