امتنع مصور الصحف والمواقع الالكترونية، أمس الأحد، عن تصوير فريق الزمالك، الصورة الجماعية قبللقائه النجم الساحلي التي انتهت بفوز الزمالك 1/صفر.
وذلك اعتراضا علي اعتداء بعض لاعبي الأبيض على مصور إحدى الجرائد في مباراة الدوري العام أمام بيراميدز التي انتهت بهزيمة الزمالك 1/صفر
كانت هذه تفاصيل خبر مصورو مباراة الزمالك والنجم الساحلي يثأرون لزميلهم المعتدى عليه بطريقة خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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