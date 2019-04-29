مصورو مباراة الزمالك والنجم الساحلي يثأرون لزميلهم المعتدى عليه بطريقة خاصة

امتنع مصور الصحف والمواقع الالكترونية، أمس الأحد، عن تصوير فريق الزمالك، الصورة الجماعية قبل

لقائه النجم الساحلي التي انتهت بفوز الزمالك 1/صفر.

وذلك اعتراضا علي اعتداء بعض لاعبي الأبيض على مصور إحدى الجرائد في مباراة الدوري العام أمام بيراميدز التي انتهت بهزيمة الزمالك 1/صفر

