رياضة | إيفرتون يكتشف خدعة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيفرتون يكتشف خدعة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت جماهير نادي إيفرتون عما وصفوه بـ"حيلة" يلجأ إليها نادي ليفربول الإنجليزي، لترهيب الفريق الخصم، وإظهار النادي بصورة الفريق صاحب الشعبية الجماهيرية الكاسحة.

وبحسب فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن ليفربول يستعمل مكبرات صوت في ملعب "أنفيلد"، تضخم صوت جماهير "الريدز" ليبدو وكأنه يحظى بتشجيع قوي، ويثير الرهبة في نفوس الخصوم.

ونشرت صفحة EvertonBlues على تويتر، الفيديو إلى جانب عبارة: "استعموا إلى هذا... ليفربول يستعين بمكبرات صوت لجعل الأجواء جيدة على التلفزيون ولكنها ليست كذلك في الحقيقة".

وأثار الفيديو غضب جماهير ليفربول الذين ردوا على المقطع بأن الهتاف الوارد يستعمل في جولات الملاعب وليس خلال المباريات، في حين ادعى آخرون أنه ليس حقيقيا وقد تم تركيبه بسبب كراهية تميز "الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستواجه كتيبة المدرب يورجن كلوب نادي برشلونة الإسباني، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

التشكيل المثالي في الدوري الإنجليزي 2019.. مانشستر سيتي يتفوق على ليفربول

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين التشكيل المثالي للموسم الحالي من الدوري الإنجليزي 2018 – 2019 وضم 4 لاعبين من ليفربول.

وضم التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي 6 لاعبين من فريق مانشستر سيتي مقابل 4 لاعبين من ليفربول وبول بوجبا من مانشستر يونايتد.

التشكيل المثالي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيدرسون (مانشستر سيتي)

خط الدفاع: أرنولد ، فان ديك اندى روبيرسون (ليفربول) ، إيمريك لابورتى (مانشستر سيتي)

خط الوسط: فيرناندينيو وبيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) ، بول بوجبا (مانشستر يونايتد)

خط الهجوم: سيرجيو أجويرو و رحيم سترلينج (مانشستر سيتي ) ، ساديو مانى (ليفربول)

فان ديك أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

وتوج فيرجيل فان ديك مدافع نادي ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم التى تمنح من جانب رابطة اللاعبين المحترفين بعد منافسة مع بيرناردو سيلفا ورحيم ستيرلينج وسيرجيو أجويرو وساديو مانى وإيدين هازارد نجم تشيلسى.

وتفوق فان ديك على رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي الذي جاء وصيفًا بنسبة 26%، وهيونج مين سون من توتنهام الذي جاء ثالثا بنسبة 6%.

التاريخ الأسود يطارد محمد صلاح أمام برشلونة

لعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مباراة واحدة أمام برشلونة الإسباني عندما كان في روما الإيطالي، وذلك قبل صدام الفريقين يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقاد محمد صلاح روما في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2015 – 2016 على ملعب الأولمبيكو وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ماذا قدم محمد صلاح أمام برشلونة

- شارك محمد صلاح في مباراة روما وبرشلونة بمركز الجناح الأيمن في البداية وانتقل للظهير الأيسر تارة وخلف المهاجم دجيكو تارة أخرى.

- قطع محمد صلاح 10.424 متراً في مباراة روما وبرشلونة ولم يسجل أي أهداف

- شن محمد صلاح 3 هجمات على مرمى برشلونة وأربك جوردي ألبا الظهير الأيسر للفريق الذي يتجدد الصدام معه يوم الأربعاء المقبل.

- مرر محمد صلاح في مباراة روما وبرشلونة 22 تمريرة فقط من بينها 16 تمريرة صحيحة و6 تمريرات خاطئة، بنسبة نجاح 73% وذلك بسبب استحواذ البرسا على الكرة معظم الوقت.

لم ينجح محمد صلاح في تحقيق أي محاولة على مرمى فريق روما بأي كرة بين القائمين والعارضة، لكنه سدد كرة وحيدة مرت بجوار مرمى تير شتيجن

- وقع في التسلل مرة واحدة خلال مباراة برشلونة وروما

ليفربول يغازل مدافع ريال مدريد

وضع نادي ليفربول الإنجليزي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد الإسباني ضمن دائرة اهتماماته خلال الانتقالات الصيفية.

وحدد نادي ريال مدريد سعر بيع مدافعه رافائيل فاران في الميركاتو الصيفي المقبل في ظل العروض المتوقع وصولها إليه.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لن يقبل برحيل فاران إلا في حالة الحصول على 100 مليون يورو على الأقل خاصة أنه يسعى لتجديد عقده.

وكشف عن أن فاران تلقى اتصالات من ليفربول وناد آخر بالدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن يوفنتوس يثق أنه قادر على إقناع المدافع الفرنسي بارتداء قميص السيدة العجوز.

يذكر أن الكثير من التقارير الإسبانية أكدت مؤخرًا أن فاران يبحث عن خوض تحدٍ جديد خارج ريال مدريد، في الموسم المقبل.

أشهر ركلات جزاء محمد صلاح المثيرة للجدل

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رصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أشهر حالات سقوط محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي داخل منطقة الجزاء خلال هذا الوسم والتي حصل في بعضها على ركلات جزاء بينما تجاهل الحكام حالات أخرى.

مباراة كارديف وليفربول

أعاق موريسون مدافع كارديف محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، وقام في إحدى اللقطات بحصار صلاح بذراعيه، ومنعه من التحرك بحرية واحتسبها الحكم ركلة جزاء.

مباراة ليفربول وتشيلسي

حاول محمد صلاح الحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول، بعد سقوطه على الأرض، مدعياً تعرضه لإعاقة من ديفيد لويز مدافع تشيلسي، ولكن الحكم لم يحتسب شيئًا وكان قراره صحيحًا.

مباراة ليفربول ونيوكاسل

تعرض محمد صلاح لإعاقة خفيفة من مدافع نيوكاسل باول دوميت، إلا أن الحكم كريج بوسون احتسب الكرة ركلة جزاء، وهو ما أثار غضب الإسباني رافائيل بنيتيز، مدرب نيوكاسل لكن الصحيفة رأت أن الكرة لا تكن تستحق ركلة جزاء على الإطلاق.

مباراة ليفربول وأرسنال

فاز ليفربول 5/1، وحصل محمد صلاح على ركلة جزاء أحرز منها الهدف الرابع قبل نهاية الشوط الأول، بعد احتكاك مع مدافع الجانرز سوكراتيس ورأت الصحيفة أن الكرة لا تستحق ركلة جزاء.

مباراة برايتون وليفربول

فاز ليفربول بهدف نظيف من ركلة جزاء حصل عليها ونفذها محمد صلاح، حيث ارتكب الألماني باسكال جروس، مدافع برايتون خطأ واضحًا ضد صلاح داخل المنطقة ورأت الصحيفة أنها ركلة جزاء.

مباراة ليفربول وكريستال بالاس

فاز ليفربول بعد لقاء مثير 4/3، وسقط محمد صلاح داخل منطقة الجزاء بعد احتكاك مع مدافع بالاسن الفرنسي مامادو ساخو، ولم يحتسب الحكم ركلة جزاء، وكان القرار صحيحًا

أول مباراة ليورجن كلوب أمام برشلونة

يواجه يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي فريق برشلونة الإسباني لأول مرة في تاريخه عندما يلتقي الفريقان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويبحث يورجن كلوب عن حل لإيقاف خطورة ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الذي صعد بالفريق لنصف النهائي من بوابة مانشستر يونايتد الإنجليزي.

موعد مباراة برشلونة وليفربول في دوري أبطال أوروبا

يحل نادي ليفربول الإنجليزي ضيفًا على برشلونة الإسباني يوم 30 من شهر أبريل على ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة العودة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وبرشلونة يوم 7 مايو المقبل على ملعب آنفيلد.

وتأهل ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح إلى نصف النهائي بعد إقصاء بورتو البرتغالي من دور الثمانية بينما أطاح برشلونة بمانشستر يونايتد الإنجليزي.

الهزيمة التي صنعت إمبراطورية ليونيل ميسي

مثلت مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني نقطة فارقة في تاريخ ليونيل ميسي نجم البرسا وحياته الكروية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي كان موهبة مثيرة للاهتمام في موسم 2007-2008 عندما لعب برشلونة مع مانشستر يونايتد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك ميسي أساسيًا في مباراة الإياب بأولد ترافورد رفقة صامويل إيتو، بينما ظل الفرنسي تييري هنري على مقاعد البدلاء، إلا أن برشلونة خسر بنتيجة 0-1 وودع البطولة الأوروبية في هذا الموسم.

وتسببت هذه الخسارة في انتهاء مشروع الهولندي فرانك ريكارد ببرشلونة، وبداية مشروع جديد رفقة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وفي الموسم التالي رحل رونالدينيو نجم برشلونة وقتها، بينما أصبح ميسي هو رهان جوارديولا الأول وتحول البرغوث من إحراز 16 هدفًا بموسم 2007-2008 إلى 36 هدفًا في 2008-2009.

ويخطط ميسي إلى عدم تكرار الهزيمة أمام الشياطين الحمر عندما يلتقي الفريقان، غدًا الأربعاء، في ذهب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب "أولد ترافورد".



