رياضة | جاتوزو في طريقه للرحيل عن ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاتوزو في طريقه للرحيل عن ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر نادي ميلان أمام مضيفه تورينو، بهدفين دون رد، مساء أمس ضمن مباريات الجولة 34 للدوري الإيطالي، عقب أيام من توديع كأس إيطاليا، ليبتعد الفريق خطوة أخرى عن اللحاق بمركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أفرد تقريرًا عقب المباراة أكد من خلاله أن جاتوزو على وشك الإقالة، وأن القرار سيتم اتخاذه خلال ساعات.

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التقرير أكد أن إيفان جازيديس الرئيس التنفيذي لميلان، وليوناردو المدير الرياضي، اتفقا على إعفاء جاتوزو من منصبه، وتكليف فيدريكو جونتي المدير الفني لفريق الشباب، بالمهمة بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

ومن المتوقع أن يُتخذ هذا القرار، الإثنين، حيث حصل الفريق على إجازة من التدريب، على أن يقود جونتي التدريبات بداية من الثلاثاء.

وتراجع ميلان للمركز السابع في جدول الدوري برصيد 56 نقطة، بنفس رصيد أتالانتا وتورينو صاحبي المركزين الخامس والسادس، وبفارق نقطتين عن روما الرابع.