رياضة | زيدان يهاجم نجوم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يهاجم نجوم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد النار على لاعبي فريقه بعد الخسارة بهدف دون رد أمام رايو فايكانو، مساء الأحد في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وفايكانو: "لم نفعل أي شيء على جميع المستويات في المباراة، وأحيانًا لا يمكننا التسجيل لكننا اليوم لم نفعل أي شيء، أنا غاضب لأن الصورة كانت سيئة، وأنا مسؤول عن ذلك والنادي".

وتابع زيدان: "لست نادمًا على تدريب ريال مدريد لكنني شخص نقدي وسوف أستمر، ولا يمكننا اللعب بهذه الطريقة".

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وأردف زيدان: "لقد كان الأمر سيئا للغاية، الأداء أو المباراة فنحن لم نقدم أي شيء، ولا حتى في المواجهات الثنائية أو الجري أو أي شيء، ولا يوجد أي تفسير، وهناك 3 مباريات متبقية وينتهي الموسم".

وواصل: "تركيز بيل في المباراة؟ لا أعرف، عليكم طرح هذا السؤال عليه".

واستكمل مدرب الريال: "أود أن ينتهي الموسم في أقرب وقت ممكن، لكن علينا أن نظهر أفضل في المباريات المتبقية، لا يمكننا إنهاء الموسم بهذا الشكل، يجب أن ننهي الموسم بشكل أفضل مما ظهرنا عليه اليوم".

وعن مستقبل المدافع رافائيل فاران في ظل التكهنات حول رحيله خلال سوق الانتقالات الصيفية، أجاب: "فاران سيبقى معنا".

وختم: "أنا دائما أدافع عن اللاعبين، لكن اليوم لا، فنحن لا يمكننا اللعب بهذه الطريقة، لكنني أيضًا مسؤول معهم".