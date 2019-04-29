الفنانة السورية كندة علوش تقلد محمد صلاح.. واللاعب يعلق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسببت النجمة السورية كندة علوش، في أزمة للنجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي.

صلاح اعتاد مؤخرا أن يحتفل بطريقة غريبة أو بتمثيل حركات اليوجا عند إحرازه أي هدف، مما أدى إلى إعادة نشر هذه الصور من جانب متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بتأديته حركة من حركات رياضة “اليوجا”.

النجم السورية كندا علوش كانت قد شاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بصورة لها أثناء ممارستها اليوجا، ولكن منتصف الصورة الآخر للنجم محمد صلاح، وذلك بعدما شاهدتها عن طريق معجبيها.

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ومن ناحيته، رد محمد صلاح على صورة كندة علوش، بوضعه لرموز تعبيرية لوجوه ضاحكة وآخر معجب بالصورة.

الطريف أن هناك حساب على “تويتر” باسم الكاتبة السعودية سارة مطر، التي وصفت نفسها بـ«أهم وأفضل مشجعة» للنجم المصري محمد صلاح، حيث كشفت أنها ألغت متابعتها له على «تويتر» بسبب الفنانة كندة علوش، ووجهت سارة له رسالة قالت فيها:«ح توحشني».

سارة مطر نشرت على صفحتها صورة لحساب صلاح على “تويتر” معلقة عليها قائلة: «بكل أسف.. قررت إلغاء متابعتي لمحمد صلاح.. ح توحشني».

كما غردت بصورة أخرى لمكتبها ويظهر عليه صور للاعب المصري معلقة: «صوره في مكتبي، ولكن باي باي محمد صلاح، خسرت أهم وأفضل مشجعة دائمة لك.. القهر أني دعيت له وأنا في مكة.. ح توحشنا». وتبعتها بتغريدة ثالثة لصورة لتمثال لصلاح على مكتبها قائلة: «حتى تمثاله شريته بـ ١٦٠ جنيه من الحسين.. ح أرمي كل حاقة من مكتبي No more Mo Salah».

وردت الكاتبة على أحد متابعيها مفسرة سبب انقلابها على صلاح، موضحة أن كندة علوش هي السبب، قائلة: «على كثر ما أمنشنه ولا مرة رد، وأمس رد على كندة علوش.. ليه التفرقة العنصرية.. تراها ممثلة وأنا كاتبة أد الدنيا».