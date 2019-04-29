نيمار دا سيلفا يضرب أحد المشجعين في المدرجات.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب وسط مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في موقف غريب ومحرج للغاية، أثناء صعود لاعبي الفريق للمنصة لتسلم ميداليات المركز الثاني عقب خسارة فريقه نهائي كأس فرنسا أمام فريق رين.

نيمار ظهر من خلال مقطع فيديو وهو يوجه لكمة لمشجع في المدرجات، بعدما كان يحاول التقاط صورة له، إلا أن نيمار اعترض وحاول إيقافه، ثم لكمه وتركه مستكملًا طريقة لمنصة تسليم الجوائز.

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نيمار قال في تعليق على صورة له يظهر فيها حزينًا: لا أحد يحب أن يخسر، من يعرفني يعرف مدى جديتي في المعلب وكم تهزني هزيمتي، لكن الخسارة هي جزء من حياة الرياضي، وتجعلنا ننمو ونفكر.. يسعدني أن تكون قادرًا على اللعب مرة أخرى، وأن تسجل من جديد وتشعر بالرضا على أرض الملعب، ولكن الشعور الأكبر اليوم هو الشعور بالحزن.

جاء هذا بعدما حصد فريق رين لقب كأس فرنسا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن تغلب بصعوبة على منافسه باريس سان جيرمان، بركلات الترجيح 6-5، في اللقاء الذى أقيم على ملعب “فرنسا” بنهائي كأس فرنسا، وذلك بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2.

هيئة الإذاعة البريطانية“BBC” ، ذكرت أن الاتحاد الأوروبي قرر معاقبة نيمار بالإيقاف 3 مباريات، بعد أن قام بسب حكم مواجهة النادي الفرنسي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.