شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان ينتقد لاعبي ريال مدريد بعد الهزيمة من فايكانو: «علينا أن نحترم كرة القدم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق نادي ريال مدريد، لاعبيه بعد الخسارة أمام رايو فايكانو بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فايكاس، مساء الأحد، في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي: «لم نفعل أي شيء، لم نقدّم أي شيء على أي صعيد، أحيانا تفشل في التسجيل، ولكننا لم نفعل أي شيء حقا، أنا غاضب لأننا أظهرنا صورة سيئة، أنا مسؤول عن ذلك، والنادي كذلك».

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وردًا على سؤال عما إذا كان نادمًا على العودة إلى الميرنجي بعد النتائج السلبية التي حققها مؤخرا، قال زيدان: «لست نادمًا على العودة للفريق، ولكني سأواصل نقد الفريق كلما لعب بهذه الطريقة».

أضاف: «كل شيء كان سيئا، لم نقدّم أي شيء، لم نفز بأي ثنائيات، لم نركض، لم نفعل أي شيء، رايو لعب بطريقته، ونحن لم نفعل أي شيء. ليس هناك تفسير، لدينا 3 مباريات متبقية، قدّمنا بعض الأشياء أمام خيتافي، ولكن اليوم أمام رايو لم نقدّم أي شيء».

تابع: «أود أن ينتهي الموسم في أقرب وقت ممكن، ولكن يتبقى أمامنا 3 مباريات وعلينا أن نحسّن من مستوانا، لا يمكن أن ننهي المسابقة بهذه الصورة، علينا أن نحترم كرة القدم والنادي، يجب أن نلعب بشكل أفضل».