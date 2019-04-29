شكرا لقرائتكم اليوم تختتم البطولة الإفريقية لرفع الأثقال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تختتم اليوم الأثنين ، منافسات البطولة الأفريقية لرفع الاثقال التى إنطلقت فى إستاد القاهرة الخميس الماضى وسط سيطرة قوية للمصريين فى حصد الميداليات ، أوزان 87 كجم ، + 87 كجم ، 102 كجم ، 109 كجم ، + 109 كجم ، حيث إن هذه البطولة تعد احد محطات التأهيل لدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها بطوكيو 2020 .

يشارك في البطولة العديد من الدول وهم ،" الجزائر- تونس -اوغندا - كينيا - ليسوتو - غانا - بتسوانا - الكاميرون - مدغشقر - نيجيريا - المغرب - جنوب افريقيا - موريشيوس – ليبيا بالإضافة إلى مصر".