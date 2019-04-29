شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: كان نفسى نسجل أكثر من هدف فى النجم الساحلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بفريق الزمالك على فوز الأبيض على نظيره النجم الساحلي فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

قال أمير مرتضى فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور: "مواجهة النجم الساحلى كانت صعبة، كنت أتمنى تسجيل أكثر من هدف في مواجهة الذهاب أمام النجم الساحلي، لتسهيل مهمة العودة في تونس".

وأوضح، أنه أبلغ لاعبي الزمالك بعد المباراة، بضرورة إغلاق صفحة لقاء الذهاب أمام النجم الساحلي والتركيز في العودة لضمان التأهل للنهائي".

Advertisements