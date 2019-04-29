شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نوح يقترب من تولى القيادة الفنية للترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب علاء نوح المدير الفنى السابق لمنتخب السويس من قيادة الترسانة من جديد بعد الوصول لصيغة تفاهم بينه وبين مجلس إدارة الشواكيش .

يذكر أن علاء نوح لديه تجربة ناجحة مع الترسانة فى الموسم قبل الماضى وكان قريبا من الصعود لدورى الأضواء حتى المباراة الأخيرة التى خسرها الفريق أمام جمهورية شبين بهدف مقابل للاشئ وأدت لصعود النجوم لدورى الأضواء .

قام طارق سعيد حسانين رئيس نادى الترسانة والمشرف على فريق الكرة بإجراء اتصال هاتفى بالمدرب وطالبه بالتريث قليلا وعدم الموافقة على أى من العروض التى وصلته فى الآونة الأخيرة حتى الجلوس سويا يوم الأربعاء المقبل لوضع النقط فوق الحروف والإعلان بعدها عن تولى نجم الترسانة الأسبق القيادة الفنية لصفوف الشواكيش العام المقبل.