شكرا لقرائتكم خبر عن ختام البطولة الأفريقية لرفع الاثقال باستاد القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم الأثنين ، منافسات البطولة الأفريقية لرفع الاثقال التى إنطلقت فى إستاد القاهرة الخميس الماضى وسط سيطرة قوية للمصريين فى حصد الميداليات ، أوزان 87 كجم ، + 87 كجم ، 102 كجم ، 109 كجم ، + 109 كجم ، حيث أن هذه البطولة تعد أحد محطات التأهيل لدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقاممتها بطوكيو 2020 .

يشارك في البطولة العديد من الدول وهم ،" الجزائر- تونس -اوغندا - كينيا - ليسوتو - غانا - بتسوانا - الكاميرون - مدغشقر - نيجيريا - المغرب - جنوب افريقيا - موريشيوس – ليبيا بالإضافة الي مصر ".