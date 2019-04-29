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ختام البطولة الأفريقية لرفع الاثقال باستاد القاهرة اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم الأثنين ، منافسات البطولة الأفريقية لرفع الاثقال التى إنطلقت فى إستاد القاهرة الخميس الماضى وسط سيطرة قوية للمصريين فى حصد الميداليات ، أوزان 87 كجم ، + 87 كجم ، 102 كجم ، 109 كجم ، + 109 كجم ، حيث أن هذه البطولة تعد أحد محطات التأهيل لدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقاممتها بطوكيو 2020 .

 يشارك في البطولة  العديد من الدول وهم ،" الجزائر- تونس -اوغندا - كينيا - ليسوتو - غانا - بتسوانا - الكاميرون - مدغشقر - نيجيريا - المغرب - جنوب افريقيا - موريشيوس – ليبيا بالإضافة الي مصر ".

 

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