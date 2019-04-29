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الزمالك يُحافظ على تفوقه على أرضه أمام التوانسة بانتصاره على النجم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقابل الزمالك مع 4 أندية تونسية خلال مشاركاته بالبطولات الإفريقية هم:"الصفاقسي – الترجي – النجم الساحلي- الإفريقي".

 

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وتُعد مباراة اليوم بين الزمالك والنجم الساحلى هى المباراة رقم 25 التى تجمع الأبيض بأندية تونس، حقق الزمالك فى 12 مباراة وخسر فى 8 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات، وسجل الأبيض 33 هدفًا في شباك أندية تونس بينما استقبلت شباكه 30 هدفًا، من بين مباريات الزمالك والأندية التونسية، استضاف 13 مباراة مع على أرضه ولم يخسر خلالها الأبيض فى أى مباراة، حيث فاز 9 مرات، وتعادل فى ثلاث.

 

وكان الزمالك قد حقق الفوز اليوم على النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف سجله كهربا فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية.

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