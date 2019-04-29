رئيس النصر يعزي أسرة مشجع نصراوي توفي بعد مباراة فريقه أمام الاتحاد #سلطان_مفرح_البشري

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - عبدالمجيد بن طالب

قدم رئيس نادي النصر، سعود آل سويلم، التعازي باسمه ونيابة عن كافة النصراويين لأسرة المشجع النصراوي سلطان مفرح البشري، الذي توفي إثر سكتة قلبية بعد نهاية مباراة فريقه أمام الاتحاد، ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووجه آل سويلم بتخصيص دخل النادي من التذاكر في مباراة النصر القادمة أمام نادي الوصل في دوري أبطال آسيا على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض، لأسرة الفقيد.

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ومن المقرر أن تتم الصلاة على الفقيد ظهر اليوم الإثنين في الحرم المكي الشريف.

وتمكن الاتحاد من الوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على النصر بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة جمعتهما على ملعب الجوهرة المشعة في نصف نهائي البطولة.

وشهدت المباراة إثارة كبرى بعدما انتهت في وقتها الأصلي بهدفين لكل فريق ليحتكما للأوقات الإضافية ويصعد الاتحاد إلى النهائي.

وجاءت رباعية الاتحاد عن طريق اليكساندر بريوفيتش وفهد المولد وروماريو ريكاردو دا سيلفا (هدفين)، في الدقائق 44، 60، 96، 106، فيما جاءت ثنائية النصر عن طريق عبد الرزاق حمد الله في الدقيقتين 66 و89.