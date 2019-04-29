شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلي يتبرع بإيرادات مباراة إياب الزمالك لضحايا سيدي بوزيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر نادي النجم الساحلي التونسي، الأحد، التبرع بالعائدات المالية لمباراة إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية» أمام الزمالك، لضحايا حادث مرور مروع وقع في تونس، السبت.

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وقال المتحدث باسم النادي، قيس عاشور، في تصريحات لموقع النادي، إن بعثة الفريق في مصر تلقت خبر وفاة العمال بحزن بالغ وطلبت من حكم اللقاء تمكينهم من الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق مباراة الذهاب، الأحد، على استاد برج العرب.

أضاف: «قررنا أن تكون كامل إيرادات مباراة الاياب ضد الزمالك في سوسة لصالح عائلات الضحايا لأوضاعهم الصعبة. هذا أقل ما يمكن أن يفعله النجم لأنه ليس مجرد فريق كرة قدم، بل هو فريق رياضي واجتماعي».

وتوفى، السبت، 12 من العمال الفلاحيين من بينهم 7 نساء في حادث تصادم شاحنتي نقل خفيفتين في سيدي بوزيد، فيما ندد الاتحاد العام التونسي للشغل بـ«ظروف النقل غير الإنسانية» لعمال القطاع الفلاحي.