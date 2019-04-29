شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يسقط أمام تورينو بهدفين في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط إيه سي ميلان في فخ الخسارة أمام مضيفه تورينو بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ 34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل هدفي تورينو أندريا بيلوتي من ركلة جزاء في الدقيقة 58، وأليخاندرو بيرينجر في الدقيقة 69، فيما أكمل ميلان اللقاء بـ10 لاعبين فقط بعد طرد أليسيو رومانيولي في الدقيقة 81.

الفوز رفع رصيد تورينو إلى 56 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد ميلان عند 56 نقطة أيضا في المركز السابع.