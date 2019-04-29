شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يسقط أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق رايو فاليكانو انتصارا ثمينا على ضيفه ريال مدريد بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ملعب تيريزا ريفيرو ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الاسباني.

سجل أدريان إمباربا هدف رايو فاليكانو الوحيد في المباراة في الدقيقة 23 من ضربة جزاء، وفشل ريال مدريد في التسجيل للمباراة الثانية على التوالي.

الفوز يرفع رصيد رايو فاليكانو إلى النقطة 31 في المركز الـ19، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 65 نقطة في المركز الثالث.