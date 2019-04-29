شكرا لقرائتكم خبر عن فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج الهولندي فيرجيل فان دايك، مداع فريق ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. Advertisements تفوق فان دايك على المرشحين الخمسة الآخرين وهم: زميله في ليفربول ساديو ماني، وثلاثي مانشستر سيتي: رحيم سترلينج وبيرناردو سيلفا وسيرجيو أجويرو، ولاعب تشيلسي إيدن هازارد‫.‬ تسلم فان دايك الجائزة خلال الحفل الذي أقامته رابطة الدوري الإنجليزي، مساء الأحد، في العاصمة الإنجليزية لندن. وفاز رحيم ستيرلنج جناح فريق مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري هذا الموسم.

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