شكرا لقرائتكم خبر عن جروس: مباراة العودة أمام النجم الساحلي ستكون صعبة وقوية للغاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه راض عن أداء اللاعبين خلال الشوط الأول، لكن المستوى تراجع بشكل ملحوظ خلال الشوط الثاني أمام فريق النجم الساحلي التونسي.

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أضاف «جروس»، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة النجم الساحلي، التي انتهت بفوز الزمالك بهدف محمود كهربا: «مباراة العودة في تونس الأحد المقبل ستكون صعبة وقوية للغاية، وسوف نبدأ الإعداد لها من الآن».

تابع: «كهربا قدم مباراة جيدة ونجح في تسجيل هدف الفوز باللقاء، وتبديله جاء للدفع بلاعب يساعد في حماية هذه الجبهة، خاصة وأن النجم الساحلي شكل خطورة على الفريق».

اختتم قائلًا: «أيمن حفني لاعب مهم وسوف يكون له دورا مع الفريق خلال المباريات المقبلة (..) صعدنا للدور قبل النهائي بأداء جيد وقدمنا مباريات قوية، وسوف نقاتل في تونس للصعود للمباراة النهائية».