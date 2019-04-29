شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يمنح لاعبيه راحة بعد الفوز على النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، منح اللاعبين راحة من التدريبات، الاثنين، بعد الفوز على النجم الساحلي، بهدف دون رد في ذهاب الدور قبل النهائي للكونفدرالية الأفريقية.

يعود الزمالك لتدريباته الجماعية، الثلاثاء، استعدادا لمباراة العودة في تونس، الأحد المقبل.