شكرا لقرائتكم خبر عن ابن مساعد: شيفيلد «بوابة» للسعوديين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي

نجح شيفيلد يونايتد في العودة الى البريميرليغ « الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم» بعد فوزه مساء أمس الأول على إيبسويتش تاون 2/0 وتعادل صاحب المركز الثالث أمس ليدز يونايتد مع أستون فيلا بهدف لهدف، لينضم إلى نوريتش سيتي في الصعود إلى البريميرليغ قبل مرحلة من نهاية الدوري.

وبات ليدز غير قادر على اللحاق بصاحب المركز الثاني شيفيلد اذ تفصل بينهما خمس نقاط قبل مباراة واحدة من ختام الموسم.

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وعبر مالك نادي شيفيلد الأمير عبدالله بن مساعد عن سعادته بالتأهل عبر حسابه بتويتر قائلاً «اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، قبل 5 سنوات وبضعة أشهر سعدت بانضمامي إلى شيفيلد يونايتد».

وتابع: «كنا في المركز 21 من بين 24 فريقاً في الدرجة الثانية، وخلال 5 سنوات وأشهر فزنا بدوري الدرجة الثانية ووصلنا إلى نصف نهائي كأس إنجلترا، وكأس الأندية المحترفة، وتحقق أخيراً الحلم الكبير بالتأهل للبريميرليغ بعد عامين فقط في دوري التشامبيون شيب».

وأكد ابن مساعد أن فريقه سيشهد في الموسم القادم انضمام لاعبين سعوديين، مشيراً إلى أنه تحدث مع مدرب الفريق بهذا الشأن قبيل الصعود الرسمي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لافتاً إلى أن التأهل جاء بطريقة صرف مقننة للغاية تعتبر الأقل من بين عدد كبير من الأندية.