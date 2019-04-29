شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن مشعل: رئاسة الاهلي «مهرها غالي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

أكد عضو شرف النادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل عزمه خوض سباق الترشح لرئاسة النادي في حال فتح باب الانتخابات. وقال في الاجتماع الشرفي الذي عقد في منزله «كرسي رئاسة النادي الأهلي مهره غالٍ، ويتطلب وجود شخصية تملك المال والفكر». وأضاف «لن أتراجع عن خوض غمار المنافسة على رئاسة النادي، وكل ما أتمناه من الجماهير هو الالتفاف ومواصلة الدعم للرئيس القادم بغض النظر عن اسمه». في الوقت نفسه، طلب رئيس النادي الحالي عبدالله بترجي مهلة للتفكير قبل إعلان موقفه النهائي تجاه الترشح للموسم القادم على كرسي الرئاسة.

وعلى صعيد الفريق الكروي، شهدت التدريبات عودة المدافع معتز هوساوي لمداعبة الكرة بعد انقطاع طويل نظير الإصابة، كما شارك محترف الفريق الكروي الأول البرازيلي جوزيف دي سوزا في التدريبات بعد عودته إلى جدة خلال الأيام الماضية.

واستأنف الفريق الكروي الأهلاوي الأول تدريباته على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي، بعد 5 أيام راحة منحها الجهاز الفني للاعبين عقب مواجهة بيرسبوليس الإيراني ضمن دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.