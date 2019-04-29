شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مـلايين مهر «الكأس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

طالب رئيس نادي الاتحاد المهندس لؤي هشام ناظر لاعبي فريقه بإيقاف الأفراح عقب الوصول لنهائي كأس الملك أمام التعاون، والتركيز على التحضير فنيا ونفسيا للمواجهة الختامية من أجل تحقيق أغلى الكؤوس المحلية في الموسم الحالي. وشدد ناظر في اجتماعه مع لاعبي العميد عقب الفوز على فريق النصر في دور نصف النهائي 4/‏2، والتأهل لنهائي الكأس، بأن الجميع كانوا على قدر كبير من المسؤولية، وعند مستوى الثقة، ورجالا في المستطيل الأخضر «نريد الظهور بشكل مشرف أمام فريق التعاون الذي نكن له كل الاحترام، ونسعى للفوز وحصد الكأس الغالية، وتقديمها هدية لجماهير العميد الوفية». من جانب آخر، قررت الإدارة الاتحادية صرف مبلغ الـ10 ملايين، في حال تحقيق الفريق كأس الملك، للاعبي الفريق، من أجل تحفيزهم لمواصلة الانتصارات وإسعاد محبي العميد في الموسم الحالي.

من جهة أخرى، يراقب مدرب فريق الاتحاد سييرا مباراة الهلال والتعاون اليوم (الإثنين) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من أجل تدوين أبرز نقاط الضعف في الفريق التعاوني الذي سيواجه العميد في نهائي كأس الملك، وسيبدأ «الداهية» في التجهيز للمباراة الختامية من اليوم (الإثنين)، بعد أن منح اللاعبين راحة يوم أمس، وسيسعى المدرب الاتحادي لتحضير الفريق من كافة النواحي الفنية والنفسية للمواجهة النهائية.