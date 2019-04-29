«روما».. هداف كل الأدوار

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) واصل النجم البرازيلي المحترف في صفوف الفريق الاتحادي رومارينهو هز شباك الخصوم في بطولة كأس الملك للموسم الحالي، إذ استهل «روما» أهدافه من مباراة الجبيل في دور الـ64 بتسجيل هدفين في اللقاء الذي انتهى لصالح العميد 3/‏1، وبعد ذلك سجل هدفا في لقاء الوشم في دور الـ32، الذي كسب النمور نتيجته 2/‏1، واستمر في هز الشباك بتسجيل هدفين في مباراة التقدم في دور الـ16، التي انتصر الاتحاد فيها بنتيجة 3/‏0، ونجح في تسجيل هدف واحد في مرمى الباطن في دور ربع النهائي، في اللقاء الذي تفوق العميد فيه بنتيجة 4/‏3، وختم تألقه التهديفي بهز شباك النصر بهدفين في لقاء دور نصف النهائي، الذي كسب العميد نتيجته 4/‏2، وأسهم في وصول فريقه للمباراة الختامية لكأس الملك للموسم الحالي، ليواصل إبداعاته مع الفريق الاتحادي ويؤكد أنه صفقة مميزة كسبها العميد.

واصل النجم البرازيلي المحترف في صفوف الفريق الاتحادي رومارينهو هز شباك الخصوم في بطولة كأس الملك للموسم الحالي، إذ استهل «روما» أهدافه من مباراة الجبيل في دور الـ64 بتسجيل هدفين في اللقاء الذي انتهى لصالح العميد 3/‏1، وبعد ذلك سجل هدفا في لقاء الوشم في دور الـ32، الذي كسب النمور نتيجته 2/‏1، واستمر في هز الشباك بتسجيل هدفين في مباراة التقدم في دور الـ16، التي انتصر الاتحاد فيها بنتيجة 3/‏0، ونجح في تسجيل هدف واحد في مرمى الباطن في دور ربع النهائي، في اللقاء الذي تفوق العميد فيه بنتيجة 4/‏3، وختم تألقه التهديفي بهز شباك النصر بهدفين في لقاء دور نصف النهائي، الذي كسب العميد نتيجته 4/‏2، وأسهم في وصول فريقه للمباراة الختامية لكأس الملك للموسم الحالي، ليواصل إبداعاته مع الفريق الاتحادي ويؤكد أنه صفقة مميزة كسبها العميد.

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