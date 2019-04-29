شكرا لقرائتكم خبر عن «مؤجلة» ترجح كفة البطل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

يستضيف فريق الهلال مجدداً نظيره التعاون مساء اليوم (الإثنين) في اللقاء المؤجل من الجولة 28 ضمن لقاءات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عند الساعة 7 مساء على استاد جامعة الملك سعود.

وسيلتقي الفريقان بعد مرور 72 ساعة فقط على لقائهما الأخير ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين الذي انتهى تعاونيا بخماسية نظيفة دون مقابل في الملعب ذاته، الذي سيشهد مواجهة الليلة، وعلى إثر تلك الخسارة بادرت الإدارة الهلالية بإلغاء عقد المدرب زوران واستبداله بمدرب الفيصلي شاموسكا.

ويدخل الهلال هذا اللقاء محتلا وصافة الدوري برصيد 63 نقطة وبفارق نقطة عن المتصدر النصر، ويسعى الفريق الهلالي لاستعادة الصدارة من خلال الفوز في لقاء الليلة، أما التعثر بالتعادل أو الخسارة فإن الصدارة ستبقى نصراوية، كما يسعى الهلاليون لتعويض الخسارة الثقيلة التي لحقت بهم في دور نصف النهائي من كأس الملك على يد التعاون الذي وصل للنهائي بجدارة واستحقاق.

في المقابل، يدخل الفريق التعاوني هذا اللقاء من أجل الفوز والمنافسة على المقعد الآسيوي، إذ يحتل الفريق المركز الـ4 برصيد 49 نقطة وبفارق 4 نقاط عن منافسه فريق الشباب صاحب المركز الـ3، وفي حال فوز التعاون، وهو ما يبحث عنه في مواجهة الليلة، فإنه سيقلص الفارق بينه وبين الشباب إلى نقطة واحدة، ومن ثم ينتظر اللقاء الذي سيجمعهما في الجولة القادمة، ومن خلالها سيقترب الفائز كثيرا من نيل المقعد الآسيوي، كما يسعى الفريق التعاوني لتكرار فوزه وتأكيد تفوقه على الهلال.