شكرا لقرائتكم خبر عن «الرياضة» تستضيف اجتماع «مكافحة المنشطات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تستضيف الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة اليوم (الإثنين) الاجتماع الـ16 لممثلي الحكومات لـ«مكافحة المنشطات في الرياضة» في قارتي آسيا وأوقيانوسيا، ويستمر لمدة يومين، وذلك في قصر المؤتمرات بالتعاون مع اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

وسيحضر الاجتماع عدد من وزراء الشباب والرياضة في آسيا وأوقيانوسيا، وشخصيات عالمية بارزة من المهتمين بقضايا محاربة المنشطات، إذ ستشهد جلساته طرح عدد من الأوراق العلمية التي تصب في مصلحة مستقبل برامج وأنشطة مكافحة المنشطات الرياضية في قارتي آسيا وأوقيانوسيا، وتساهم في دعم جهود الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات على مستوى العالم.

وستكون من أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع عملية الانتخابات لعضوية مجلس إدارة WADA للمنطقة الآسيوية في عام 2019، وتقارير الدول حول تقدمها في مجال مكافحة المنشطات، ومساهمات المنطقة الآسيوية في WADA 2020، واتفاقية اليونسكو لمكافحة المنشطات وإستراتيجية الحكومات، إضافة إلى أنشطة مكافحة المنشطات والاستعدادات لدورة ألعاب المحيط الهادي الـ16 «آبيا ساموا 2019»، وميثاق حقوق الرياضيين لمكافحة المنشطات، ودورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الصيفية (طوكيو 2020).