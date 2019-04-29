شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يلكم مشجعاً لـ«رين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (باريس)

أقر النجم البرازيلي نيمار بارتكابه تصرفا خاطئا عندما وجه لكمة على وجه أحد مشجعي رين في المدرجات بعد خسارة فريقه باريس سان جرمان بركلات الترجيح في نهائي مسابقة كأس فرنسا في كرة القدم السبت الماضي.

وفي أشرطة مصورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، بدا نيمار، أغلى لاعب كرة قدم في العالم، وهو يتجادل مع أحد مشجعي رين لدى توجهه مع زملائه إلى المنصة الرسمية لمدرجات ملعب ستاد دو فرانس بعد خسارة النهائي بركلات الترجيح 6-5 (2-2).

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وأظهرت الأشرطة نيمار وهو يبعد الهاتف النقال للمشجع الذي بدا وكأنه يقوم بتصويره، قبل أن يتبادل وإياه بضع كلمات، سبقت قيام المهاجم البرازيلي بتوجيه لكمة نحو وجه المشجع.

وكتب نيمار في تعليق على منشور لأحد أصدقائه يتضمن شريط الاعتداء، على موقع انستغرام: «هل تصرفت بشكل خاطئ؟ نعم. لكن لا يمكن لأي كان أن يبقى غير مبالٍ»، في إشارة إلى ما اعتبره اللاعب إهانات كان المشجع يوجهها له ولزملائه في نادي العاصمة الفرنسية.

وفي الشريط الذي علق عليه نيمار، يمكن سماع المشجع وهو يوجه انتقادات على التوالي إلى لاعبي سان جرمان الذين يمرون بجانبه لتسلم ميداليات المركز الثاني من المنصة، بدءا من الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون، إلى المدافع لايفان كوزاورا، وصولا إلى الإيطالي ماركو فيراتي الذي وصفه المشجع بـ«العنصري»، وختاما مع نيمار الذي يسمع المشجع وهو يقول له «اذهب وتعلم لعب كرة القدم».