شكرا لقرائتكم خبر عن «ثلاثي العاصمة» يتنافس على الصيعري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة أن المهاجم المعار من نادي الاتفاق لنادي الحزم في الموسم الحالي محمد الصيعري يحظى بتنافس ثلاثي أندية العاصمة الهلال، والنصر، والشباب من أجل الظفر بخدماته الفنية الصيف القادم.

وكشفت المصادر ذاتها أن الإدارة الاتفاقية ستنظر في العروض الاحترافية للصيعري عقب نهاية إعارته لنادي الحزم، ودراستها بشكل جيد، يسهم في تحقيق المصلحة العامة للنادي واللاعب واتخاذ القرار المناسب.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مفاوضات نادي الاتحاد في الفترة الشتوية توقفت مع نادي الاتفاق بسبب مطالبات مالية من قبل نادي الحزم في ذلك الوقت إلى جانب حقوق نادي الاتفاق واللاعب، مما جعل المفاوض الاتحادي يوقف المفاوضات مع نادي الاتفاق وإغلاق الملف في ذلك الوقت، وربما يحدث في الأمر جديد مع مرور الأيام القادمة.

من جانبه، رفض المهاجم الحزماوي محمد الصيعري التعليق على مستقبله الاحترافي، والعروض التي تلاحقه من قبل الأندية الكبيرة، مبينا أن تركيزه في الوقت الحالي على مواصلة تألقه ومساهمته مع زملائه اللاعبين في تحقيق الفوز على النصر والقادسية في الجولتين الأخيرتين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبقاء الحزم في دوري الكبار، وعقب نهاية الموسم الحالي لكل حادثة حديث.