شكرا لقرائتكم إيهاب جلال عن اتهامه بـالتفويت للأهلي: رئيس الزمالك "قلقان"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري على اتهام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك له بـ"تفويت" مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري العام، حيث قال إنه لن يرد على مثل هذه الاتهامات مضيفاً "أنا مش هرد عشان معروف أنا مين".
أضاف إيهاب خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون" مساء اليوم، أنه لم يلعب أي مباراة خلال مسيرته التدريبية إلا وأراد أن يحقق الفوز بها، لافتاً إلى أن الكرة ستظل مكسب وخسارة، بل أن الأهلي والزمالك نفسهما فقدوا نقاط خلال مشوار الدوري العام.
استكمل: " أن مثل هذه التصريحات لا تدل إلا عن أمر واحد فقط، وهو قلق رئيس الزمالك من الغريم التقليدي النادي الأهلي.
واختتم مدرب المصري حديثه "أنه بالرغم من هذه التصريحات، إلا أنه سيظل يقدر نادي الزمالك وجماهيره، خاصة أنه سبق وعمل به من قبل وهي فترة لن ينساها".
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