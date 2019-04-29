شكرا لقرائتكم طارق يحيى: جروس استمع لعين العقل وعدل فى تشكيل الزمالك ضد النجم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر طارق يحيى نجم الزمالك السابق عن سعادته بالفوز الذى حققه الزمالك على النجم الساحلى فى ذهاب الدور قبل النهائى لبطولة الكونفدرالية بهدف نظيف.

قال يحيى فلى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم أن اللاعبين قدموا مباراة قوية ولعبوا أمام فريق كبير ومحترم وكانوا الأفضل على مدار 60 دقيقة من عمر المباراة، مشيرا إلى أنها نتيجة مرضية خاصة أنها أمام فريق كبير.

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أوضح أن جروس استمع إلى عين العقل وبدأ المباراة بتشكيل مناسب خاصة بعدما استجاب لرغبة أوباما في رفض اللعب كلاعب وسط واللعب في مركزه الأساسى، ودفع بمحمود عبد العزيز فى منطقة الوسط.

أشاد يحيى بعدد من اللاعبين فى مقدمتهم جنش الذى أنقذ هدف محقق للنجم الساحلى وعبد الله جمعة الذى قدم مباراة جيدة فى الجبهة اليسرى .